Синоптики о погоде на понедельник: жара возвращается

В понедельник, 12 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Утром в горных районах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

12 июля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.