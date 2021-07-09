А послы каких стран поехали в Шушу? список друзей Азербайджана
Отказ послов США, Франции и России ехать в Шушу вызвал широкий общественный резонанс в Азербайджане. В редакцию haqqin.az обратились наши постоянные читатели, которые выразили недоумение демаршем дипломатов стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они обратились к нам с вопросом, главы диппредставительств каких стран в Азербайджане приняли приглашение правительства Азербайджана совершить поездку в город Шуша.
Как сообщает haqqin.az, послы 46 государств побывали накануне в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, а именно: послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции, временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы. В поездке также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Напомним, как стало известно haqqin.az, послы США, Франции и России не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шушу. Как сообщил журналистам сопровождавший послов в поездке в Шушу помощник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев, визит дипкорпуса в карабахскую столицу был организован по личному поручению президента Ильхама Алиева. Этот вояж – седьмой выезд в освобожденные районы Карабаха. Ранее дипкорпус посещал Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы, Лачин и Агдам.