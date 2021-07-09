МВД об «избиении участника войны»

По словам пользователей соцсетей, Бадалов является ветераном войны. Якобы сидевшего на обочине дороги Э.Бадалова избили сотрудники ППС, в связи с ухудшением его состояния туда была вызвана бригада скорой помощи. Также пользователи пишут, что Э.Бадалова и его супругу три часа продержали в отделе полиции и путем давления с них взяли объяснительную о том, что у них нет жалоб друг на друга.

Начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что данные утверждения не соответствуют действительности: «Находившиеся на территории граждане обратились к сотрудникам патрульно-постовой службы, заявив о том, что между женщиной и мужчиной произошел конфликт. Когда сотрудники полиции попытались привезти этих лиц в 27-й отдел полиции, Э.Бадалов оказал сопротивление, отказался проследовать в полицию и упал. В это время на территорию был вызван второй автомобиль ППС. После того как мужчину и женщину доставили в отдел полиции, выяснилось, что конфликт между ними произошел из-за того, что женщина сходила в магазин без разрешения мужа. Супруги помирились в отделе полиции, с них взяли объяснительную о том, что у них нет жалоб друг на друга, и их отпустили».