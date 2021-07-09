Швейцария выделит Азербайджану $12 млн на экономические проекты

Швейцария разрабатывает стратегию регионального сотрудничества для Южного Кавказа на 2022-2025 годы, в рамках которой Госсекретариат Швейцарии по экономике (SECO) планирует выделить около 11 миллионов швейцарских франков (12 миллионов долларов США) на проекты экономического сотрудничества в Азербайджане. Об этом сообщает Trend со ссылкой на SECO.

"SECO оказывает финансовую поддержку проекту инвестиционного климата и конкурентоспособности агробизнеса в Азербайджане, который реализуется Международной финансовой корпорацией группы Всемирного банка. Этот проект поддерживает правительство Азербайджана в диверсификации и повышении конкурентоспособности экономики путем: улучшения общего инвестиционного климата за счет оптимизации регулирования бизнеса и перехода к проверкам, основанным на оценке рисков, разработки и реализации национальной стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций; повышения конкурентоспособности агробизнеса, в котором занято почти 40 процентов рабочей силы в Азербайджане", - сказали в SECO.