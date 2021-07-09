Из-за добычи золота тысяча километров рек в Сибири загрязнились

Эксперты анализировали снимки Кемеровской области, Красноярского края, Тувы и Хакасии. Хуже всего ситуация обстоит в Красноярском крае, где выявлено 14 случаев загрязнения протяженностью 816 километров.

Следом идет Тува — шесть случаев и 237 километров, потом Кемеровская область — пять случаев и 218 километров, а на последнем месте Хакасия — пять случаев и 203 километра.

Эксперт WWF Александр Колотов отметил, что такие результаты дал мониторинг всего за полтора месяца. Спутниковый мониторинг на Дальнем Востоке по состоянию на 8 июля показал загрязнение рек общей протяженностью 2885 километров. Чаще всего проблемы выявляют в Амурской области, потом в Забайкальском крае и Хабаровском крае.

По словам Колотова, мониторинг по спутнику не в состоянии выявить полноценной картины, поскольку он не охватывает территории интенсивной добычи золота. У организации просто нет ресурсов, чтобы следить за северными районами Красноярского края, Магаданской областью, Якутией. Однако и то, что им удается отследить, создает ужасающую картину. Каждый год страна теряет множество рек, из-за загрязнения в них вымирает рыба. Деградация речной системы угрожает видам животных, которые ею питаются, кроме того, они лишаются источника чистой воды.

Между тем председатель Союза старателей России Виктор Таракановский утверждает, что официальная добыча золота не может создать проблем, поскольку технология предусматривает создание отдельного водоема для промыва песка, не связанного с рекой. По его мнению, основные проблемы создает нелегальная добыча.