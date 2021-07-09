В Казахстане новый антирекорд по коронавирусу

В Казахстане за сутки зафиксировано 3 695 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавируса. Это самый большой суточный показатель заболеваемости за все время пандемии в стране, передает Sputnik Казахстан.

Gредыдущий рекорд зарегистрирован 9 июля - 3 130 новых больных.

"9 619 человек болеют коронавирусом на данный момент в Казахстане. Госпитализированы 12 910 пациентов. На амбулаторном уровне (лечатся дома) - 26 709 пациентов", - уточнили в МВК. В тяжелом состоянии находятся 795 заразившихся, как крайней степени тяжести оценивают медики состояние 175 пациентов, на аппарате ИВЛ находятся 102 пациента.