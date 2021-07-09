Во Франции недовольны признанием Грецией вакцины России и Китая

Власти Франции сожалеют, что Греция разрешила въезд людям, привитым от коронавируса российскими и китайскими вакцинами. Об этом в эфире радио Europe 1 заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, отвечая на вопрос относительно вакцин РФ и КНР.

"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств", - цитирует ТАСС представителя французского МИД.

"Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами", - добавил Бон.

"Это не политический вопрос, это вопрос научного плана, позицию в котором определило общее для европейских страны ЕМА... Большая часть европейских стран, в том числе и Франция, признают только эти четыре вакцины. Есть лишь три страны, которые придерживаются иной позиции", - сказал Бон.

Говоря о позиции своей страны, он подчеркнул, что "во Францию нельзя въехать с санитарным пропуском, если у тебя прививка сделана российской или китайской вакциной".