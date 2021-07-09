В Губе во время строительства школы нашли древние могилы
В ходе строительства школы в селе Гырыз Губинского района были обнаружены древние могилы и фаянсовые предметы быта.
В отделе образования Губинского района АПА сообщили, что строительство школы модульного типа, рассчитанной на 20 учащихся, было начато в селе Гырыз в июне. Могилы были обнаружены на территории, предназначенной для пристройки.
Предположительно находки относятся к XI-XII векам. Строительство школы приостановлено, о факте проинформированы соответствующие госучреждения.