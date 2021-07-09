Отдел информации 14:48

Джурджулештский порт, единственный порт Молдовы на реках Прут и Дунай, обеспечивающий стране выход к морю, больше не принадлежит азербайджанскому бизнесмену, брату бывшего министра экономического развития Фархада Алиева — Рафику Алиеву. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на молдавские СМИ, порт захватил Томас Мозер, один из тех, кто когда-то управлял бизнесом Рафика Алиева. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел кипрский офшор Томаса Мозера, который через целый ряд иностранных компаний-посредников владеет молдавской компанией Danube Logistics — оператором и генеральным инвестором Джурджулештского порта.

Сообщается, что правительство Молдовы призывает стороны судебного разбирательства о свободном торговом порте Джурджулешт урегулировать свои споры в судах на основании соответствующих законов. И гарантирует, что будет держаться на одинаковом расстоянии от сторон, подписавших инвестиционное соглашение о порте. Такая реакция правительства последовала после того, как ЕББР объявил о покупке акций порта Джурджулешт. Мошенническая схема: кто и как купил порт 19 мая 2021 года ЕБРР объявил в пресс-релизе, что 7 мая он приобрел группу компаний Danube Logistics, став таким образом единственным конечным бенефициаром оператора международного свободного порта Джурджулешт (PILG). ЕБРР не сообщил подробностей о юридической форме и сумме сделки. Молдавские СМИ пишут о сложной структуре компаний, стоящих за Danube Logistics SRL, оператором порта Джурджулешт. Учредителем Danube Logistics SRL является голландская компания Danube Logistics Holding BV, за ней стоит Danube Holding BV (Нидерланды), та в свою очередь имеет за спиной офшор на Кипре – Thomo Invest Ltd, затем цепь продолжается компанией Febania GmbH (Австрия) и, наконец, появляется владелец Томас Мозер, бывший доверительный управляющий вышеупомянутой группой молдавских компаний. Что обнаружили журналисты? Согласно документам, полученным группой журналистов-расследователей Black Box, до того как банк приобрел порт, его акции были конфискованы в ходе судебного разбирательства между компанией Bemol (бывший владелец порта Джурджулешт - компания Рафика Алиева) и Томасом Мозером. Это судебное разбирательство продолжается уже несколько лет, и в феврале 2021 года судебный пристав Роман Талмач ввел принудительное управление компанией Danube Logistics на основании запроса компании Bemol. Однако представители Danube Logistics утверждают, что до подписания сделки банк был основным бенефициаром акций Danube Logistics Holding BV. Причем эти акции выдавались банку в качестве залога для финансирования полученного в свое время кредита. А иск компании Bemol необоснован, и решение пристава о принудительной конфискации компании-оператора было оспорено в суде.

Томас Мозер не считает Рафика Алиева правым «В любом случае, эта спорная конфискация (введение принудительного управления над Danube Logistics – ред.) не имеет юридической силы, поскольку Европейский банк реконструкции и развития является конечным владельцем Danube Logistics и не имеет никаких обязательств перед Bemol», - заявили в компании. Но судебный процесс между компанией Bemol, которая пытается вернуть порт, и Томасом Мозером может стоить Молдове десятки миллионов долларов убытков. Судебный процесс начался в 2014 году, компания Bemol обвиняет Мозера в мошенничестве и плохом управлении компанией. В процессе также упоминается некий Ала Айдов, который в течение 2 лет был исполнительным директором компании Bemol, а затем возглавил Danube Logistics LLC. И Мозер, и Айдов обвиняются в нанесении ущерба компании Рафика Алиева в размере 260 миллионов левов (156 миллионов долларов по нынешнему курсу). Согласно иску, Томас Мозер украл деньги во время управления компанией, нанеся тем самым ей ущерб. Как Рафик Алиев приобрел порт... Со дня основания Джурджулештского порта генеральным инвестором и оператором объекта является компания ICS Danube Logistics SRL. Именно с ней в 2005 году правительство Молдовы заключило инвестиционный договор на строительство портовых сооружений. Тогда конечным владельцем предприятия был азербайджанский бизнесмен, владелец нефтяной компании Azpetrol и молдавской сети автозаправочных станций Bemol Рафик Алиев. Примерно в то же время Рафик Алиев в 2005 году был арестован. После реструктуризации и оптимизации группы компаний в 2005 году вследствие ареста Рафика Алиева в Азербайджане учредителем группы компаний стала Easeur Holding BV (Нидерланды), принадлежащая Рафику Алиеву, а молдавские компании Azertrans SRL, Azpetrol SRL и Azpetrol Refinery SRL были переименованы соответственно в Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL. Позже обвинения против Рафика Алиева были сняты. Чтобы защитить свои активы в Молдове, он передал их в управление компании Easeur Holding BV, созданной в Нидерландах в 2006 году, и назначил 4 исполнительных директоров. Томас Мозер был одним из них и управлял Bemol Retail с 2006 по 2012 год. В то же время портовому оператору удалось захватить и компанию Danube Logistics. Рафик Алиев выходит на свободу, возвращается в Молдову и... После освобождения в 2013 году Рафик Алиев вернулся в Молдову, чтобы управлять своим бизнесом через компанию Bemol, и узнал, что Томас Мозер завладел деньгами компании. Рафик Алиев подал иск в суд. В апреле 2018 года суд Кишинева постановил, что Мозер вместе с Айдовым должен выплатить компенсацию в размере 178 миллионов левов (106 миллионов долларов). За этим последовали несколько апелляционных судов, и в феврале этого года Верховный суд Молдовы отклонил все иски Рафика Алиева, то есть оправдал Мозера.

Томас Мозер и история порта Джурджулешт Томас Мозер работал в Банке развития Германии, с 1996 года перешел на работу в Европейский банк реконструкции и развития. Три года спустя он начал работать в канцелярии президента банка. В 2001 году Мозер был назначен главой Бакинского представительства банка. А в 2003 году братья Фархад и Рафик Алиевы привели Мозера на должность руководителя департамента в Azpetrol. В то время братья Алиевы были владельцами компании Azpetrol. Бизнес-проект порта Джурджулешт был разработан еще в 1993 году. Тогдашний премьер-министр Андрей Сангели предложил членам правительства проект строительства порта на реках Прут и Дунай. Для реализации проекта правительство получило кредит в размере 25,5 миллиона долларов. Однако спустя 10 лет выяснилось, что было выполнено всего 30 процентов намеченных работ. В 2004 году коммунистическое правительство Молдовы восстановило незавершенный проект, с этой целью были заключены контракты с азербайджанскими компаниями Azpetrol, Azertrans и Azpetrol Rafinery. Все три компании фактически являлись "дочками" компании, зарегистрированной в Баку. Эта компания предложила 250 миллионов долларов инвестиций для завершения проекта порта. Кроме того, азербайджанские инвесторы должны были закрыть кредитное обязательство перед Европейским банком реконструкции и развития. Инвесторы также пообещали построить нефтяной терминал в Молдове, вблизи порта Джурджулешт. Согласно инвестиционному проекту, заключенному с правительством Молдовы, нефть и нефтепродукты, перевозимые из порта Джурджулешт, освобождались от таможенных пошлин и НДС. Компании Azpetrol (Bemol) было разрешено получать обратно экспортный НДС за продажу бензина и дизельного топлива. Компания также была освобождена от акцизного сбора. Несмотря на все эти уступки, компания продавала бензин и дизель в Молдове по рыночной цене.