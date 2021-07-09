В Боснии вспоминают жертв геноцида в Сребренице

Ежегодно 11 июля останки жертв после проведения процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари. В этом году будут перезахоронены останки еще 19 боснийцев-мусульман. Ранее их останки находились в массовых захоронениях, пишет Anadolu.

Жители Боснии и Герцеговины 11 июля чтут память более 8 тысяч мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница. Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой, произошедшей в Европе со времен Второй мировой войны.

Самому молодому боснийцу из тех, что будут перезахоронены в этом году, 16 лет (Азмир Османович), самому пожилому - 63 года (Хусейн Курбашич). Таким образом, число жертв трагедии, захороненных на кладбище в Поточари, возрастет до 6 671.

11 июля 1995 года сербские подразделения под командованием Ратко Младича вошли в Сребреницу, объявленную ООН «безопасной зоной». Сербские подразделения расправились, по меньшей мере, с 8 372 безоружными мусульманами. Убитые боснийцы были похоронены в массовых захоронениях.

Международный cуд ООН в 2007 году признал события в Сребренице актом геноцида. 22 ноября 2017 года Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге приговорил экс-командующего силами боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении геноцида и преступлений против человечности.