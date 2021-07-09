Депутат Фазиль Мустафа: «А если Ильхам Алиев примет верительные грамоты послов США, Франции и России в Шуше?»

Отметим, что, как сообщил журналистам сопровождавший послов в поездке в Шушу помощник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев, визит дипкорпуса в карабах скую столицу был организован по личному поручению президента Ильхама Алиева.

«Послы трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Франции и России) не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шушу. Можно привести несколько причин этого демарша, однако главное в том, что эти три страны, которые якобы находятся в противоречии друг с другом, всегда солидарны в вопросах, связанных с армянами». Как сообщает haqqin.az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя отказ послов России, США и Франции ехать в Шушу.

«И ранее послы указанных стран отказывались от поездок в разрушенные в годы армянской оккупации Агдам, Физули и на другие территории вместе с аккредитованными в Азербайджане представителями дипкорпуса. Тем самым российский, американский и французский дипломаты довели до внимания противоречащую международному праву позицию своих стран, которые на протяжении многих лет открыто и косвенно оправдывали злодеяния армян.

А сейчас, когда в регионе установлен мир, когда начались восстановительные работы, культурное строительство, эти дипломаты считают нежелательным для себя шагом посмотреть на возрождение Шуши. Если президент страны запланирует принять верительные грамоты послов именно в Шуше, что будут делать эти дипломаты? Отправятся пить шампанское с армянскими террористами в Ханкенди и ни ногой в Шушу?

Этот демарш является не только проявлением неуважения к государству, восстановившему свою территориальную целостность, но и стал своего рода поддержкой разжигания войны в регионе, возрождения в будущем армянского терроризма. Как руководитель политической партии я думаю, что азербайджанские политики и представители институтов гражданского общества должны отказаться от участия в каких-либо мероприятиях культурного характера, организованных посольствами этих стран.

Уважение должно быть взаимным, а то что получается: ты неуважительно относишься к ценностям моей Родины, а мы из-за уважения к демократии должны вам улыбаться? На мой взгляд, официальный Баку должен потребовать объяснений в связи с этим демаршем послов России, США и Франции, а если это объяснение не удовлетворит азербайджанскую сторону, любые обсуждения и отношения с Минской группой ОБСЕ должны быть прекращены», - заявил Фазиль Мустафа.