Военная прокуратура об обнаружении тела пропавшего без вести азербайджанского военного

«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было обнаружено тело еще одного пропавшего без вести военнослужащего. Его личность установили, и тело передали по назначению». Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что после подписания 10 ноября прошлого года Трехстороннего заявления были проведены интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и передаче их родственникам. Эта задача взята под контроль руководства Генпрокуратуры и Военной прокуратуры Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно со Службой государственной безопасности, поисковые группы, состоящие из сотрудников министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям, регулярно проводят работу по поиску пропавших без вести азербайджанских военнослужащих. Обнаружены останки еще одного пропавшего без вести военнослужащего – капитана Панахова Акпера Бейляр оглу, были приняты необходимые меры для установления его личности и передачи тела по назначению.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы проводят интенсивные работы, говорится в заявлении.