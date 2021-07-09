В Азербайджане, по данным на 11 июля, за сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 37 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Умерших за прошедший день от коронавируса нет.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 337 254 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 762 человек благополучно прошли лечение, 4 984 пациента клиник скончались.

Лечение 1 508 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 3 852 280 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 144 - за минувшие сутки.