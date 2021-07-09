Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров призвал изолировать в Баку послов США, Франции и России

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров выразил свое отношение к тому, что послы США, России и Франции не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шушу.

«Минская группа окончательно умерла... Послов 3-х государств подвергнуть официальной и общественной изоляции (не принимать их и не принимать их приглашения на любые мероприятия) до тех пор, пока они не поедут в Шушу. Всех, кто нарушит данное правило подвергать критике в СМИ», - написал экс-глава МИД Азербайджана на своей странице в Facebook.