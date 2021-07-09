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Космолет Unity от Virgin Galactic приземлился в космопорте «Америка» после суборбитального полета. На борту находился основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Космолет поднялся в воздух на самолете-носителе Eve с частного космодрома США Spaceport America в Нью-Мехико. На высоте около 15 км он отделился и отправился на высоту около 100 км. Космолет достиг линии Кармана, которая считается границей между земной атмосферой и космосом. Вместе с Брэнсоном на космолете летели пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственные за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

VSS Unity has landed back at Spaceport America in New Mexico after flying to the edge of space with Richard Branson, pilots Dave Mackay and Michael Masucci, and mission specialists Beth Moses, Colin Bennett, and Sirisha Bandla.https://t.co/h22JtU0mM4 pic.twitter.com/RVr01tvEdb — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) July 11, 2021

Watch the moment that VSS Unity is released from Mothership Eve: "Unity is pointed directly up and heading to space." pic.twitter.com/OdSOOfzqii — USA TODAY (@USATODAY) July 11, 2021

* * * 18:56 Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико, чтобы совершить суборбитальный испытательный полет с экипажем. Об этом сообщил телеканал Fox News. В полете принимает участие миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы в 10:40 по времени Восточного побережья США.

Ожидается, что он поднимется на высоту около 15 км, после чего космический аппарат отделится от носителя и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 км, где экипаж корабля на несколько минут сможет ощутить невесомость. После этого космолет вернется на Землю и произведет посадку в космопорте Америка. На борту Unity-22, помимо Брэнсона, находятся пять сотрудников Virgin Galactic.