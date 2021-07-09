В Туркмении опровергли информацию о стягивании войск к афганской границе

Появившиеся в некоторых СМИ сообщения о стягивании военной техники к туркмено-афганской границе не соответствуют действительности, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД Туркмении.

"За последние дни со стороны ряда российских средств массовой информации распространяются непроверенные и откровенно необъективные сообщения относительно ситуации на туркмено-афганской границе. ...Распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном", - цитирует ТАСС сообщение туркменского министерства.

"По сообщению Министерства обороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", - добавили в туркменском внешнеполитическом ведомстве, призвав избегать дезинформации.

Военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне практически завершившегося вывода войск западной коалиции во главе с США. Обеспокоенность в связи с дестабилизацией ситуации уже высказали в Киргизии и Таджикистане.