Афганские силовики вернули контроль над портом на границе с Туркменией

Афганский сухой торговый порт Акина на границе с Туркменией находится под контролем сил обороны и безопасности Афганистана, сообщает пресс-центр 209-го корпуса афганской национальной армии "Шохин".

Согласно сообщению, начальник штаба 6-й пограничной бригады полковник Себгатулла Нури, который возглавляет объединенные правительственные силы, дислоцированные в Акине, заявил, что в порту приняты серьезные меры безопасности для их стабильной деятельности, передает Интерфакс.

Акина - один из двух портов, граничащих с Туркменией. Другой - Торгунди в западной провинции Герат - пока находится под контролем "Талибана". Об обстоятельствах освобождения порта Акина не сообщается.

Сухой порт - внутренний терминал, связанный дорогами с морским портом и выполняющий функции центра для перевалки морских грузов на внутренних направлениях.