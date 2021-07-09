Соглашение по мореходству объединит Азербайджан и Иран

В скором времени между Ираном и Азербайджаном будет подписано соглашение по мореходству. Об этом сказал исполнительный директор мореходной компании Khazar Давуд Тефти, передает Trend.

Тефти добавил, что Иран активировал коридор Север-Юг вместе с Азербайджаном. Кроме того, Иран намерен сотрудничать с Азербайджаном по коридору Восток-Запад.

"Азербайджан и Иран расположены на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, и этим путем товары из Европы будут доставляться в Персидский залив. Продукция, транспортируемая из Европы в Азию, будет доставлена в порты Ирана через порты Азербайджана. Далее они будут доставлены из иранских портов в восточные страны, включая Афганистан и Пакистан", - сказал он.

Тефти уточнил, что затем через Иран эти товары будут поставляться в Пакистан и Афганистан. Khazar также имеет возможности транспортировать грузы из Южной Кореи в южные иранские порты, откуда грузы могут поставляться в Азербайджан по железной дороге либо через иранские порты на Каспии.