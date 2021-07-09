Диетологи рекомендуют снижающие риск заражения COVID-19 продукты

Для поддержания иммунитета в период пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется употреблять в пищу яйца, рыбу, мясо птицы и прочие нежирные белковые продукты, советует российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, данные продукты снижают риск заражения COVID-19.

«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета», — порекомендовала Макиша.