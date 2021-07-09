Иран отправил бежавших из Афганистана пограничников в Кабул

Афганских пограничников, которые бежали в Иран из-за наступления «Талибана», отправили самолетом в Кабул. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя полиции Ирана.

По информации издания, у пограничников перед размещением в Иране изъяли оружие. Их отправили в Кабул по запросу правительства Афганистана.

В Афганистане на фоне вывода американских войск обострилось противостояние между правительственными войсками и талибами. 9 июля появились сообщения о взятии «Талибаном» под контроль пунктов пропуска на границе с Ираном. Талибы утверждают, что уже контролируют 85% территорий Афганистана, которую покинула большая часть международного воинского контингента.