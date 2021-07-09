Основатель биотехнологической компании Sendai Viralytics LLC в США Ольга Матвеева в интервью haqqin.az: «Как загадочно коронавирус появился, так и загадочным образом уйдет»

Вариант «дельта» был впервые обнаружен в Индии и быстро распространился по всему миру. Этот штамм коронавируса считается гораздо более заразным, чем все остальные варианты. Как сообщил haqqin.az председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, пока проведенными лабораторными исследованиями в Азербайджане «дельта» не обнаружена. «Мы провели выборочные анализы методом генетического секвенирования и не выявили новый штамм. Однако то, что «дельта» у нас пока не обнаружена, еще не означает, что ее вообще нет в стране. В приграничных с Азербайджаном государствах она есть, и нам надо быть готовыми к борьбе с ним», - сказал он.

Коронавирус изворачивается и наносит ответный удар по человечеству. Поприжав ковид множеством вакцин в одних странах, коронавирус там, где пока низкая доля привитых, эволюционирует и, сменив облик, обзаводится новыми свойствами и атакует планету своими еще более опасными вариантами – «дельтой» и ее мутацией «дельтой плюс». Хуже всего то, что этот штамм, меняя белковую оболочку, научился частично ускользать от антител у переболевших и получивших однократную дозу вакцины. Ученые предупреждают - только две, а еще лучше три дозы прививки спасут от «дельты». Но в мире есть и другие штаммы, которые тоже мутируют и тренируются, как уйти от иммунитета.

- Почему так опасны штамм «дельта» и его мутации? ВОЗ предупредила об особой угрозе этого варианта инфекции…

- Если уханьским вариантом можно было заразиться в течение 15 минут общения с больным, то сейчас утверждают, что можно на улице пройти мимо больного и за 10 секунд заразиться. Хотя таких экспериментов на улице никто не ставил, но есть много научных данных о том, что штамм «дельта» и его мутация «дельта плюс» гораздо более заразны. Он отличается от COVİD-19 изменениями в спайк-белке, которые облегчили инфекции возможности проникать в клетку организма человека. Данных о том, что люди при «дельте» болеют тяжелее, нет, но из-за этого штамма гораздо больше зараженных и, соответственно, госпитализированных. Предохраниться прививками можно, если вакцина дает достаточный уровень антител. Надо отметить, что изменился период иммунной защиты от вакцины Sputnik V. Теперь считается, что защита будет держаться не год, а полгода, после чего рекомендуется ревакцинироваться. В принципе, всем переболевшим и вакцинированным важно измерять уровень антител. Но тут есть проблемы. Дело в том, что разные коммерческие лабораторные системы дают разную шкалу уровня антител. И человеку трудно разобраться, какой уровень антител дает надежную защиту. Я сейчас работаю над проблемой антител, чтобы можно было дать людям практические советы, когда следует ревакцинироваться. Хотя антитела не единственный способ защиты, они взаимодействуют с другими вариантами иммунной защиты человека, поэтому по уровню антител можно судить - защищен человек или нет.

- До сих пор многие эксперты считали, что коронавирус постепенно потеряет силу и станет чем-то вроде ОРЗ. С начала пандемии прошло полтора года, но каких-то послаблений в действии ковида не наблюдается…

- Да, многие вирусологи считают, что коронавирус ослабнет, ему невыгодно убивать хозяина и т.д. Однако многие биологи возражали: коронавирусу важно заразить как много больше людей и ему все равно - убил или не убил хозяина. Я была среди тех, кто возражал мнению о постепенном ослаблении этой инфекции. Между учеными были личные дискуссии и споры в социальной сети. Здесь сложно понять логику того, почему вирус должен ослабнуть. Лично я предполагала, что в результате эволюции COVİD-19 может стать даже еще более заразным. И вот пример - «дельта»-вариант способен ускользать от антител, точнее, он хуже с антителами связывается. Поэтому человеку требуется больше антител, чтобы предохраниться от него.

Бывает, конечно, что вирус постепенно ослабевает. Но есть случаи обратного процесса, когда вирус не теряет свои свойства. К примеру, вирус кори никак не изменился. До того как были изобретены антибиотики, вирус кори часто убивал, вызывая бактериальные осложнения, которые приводили к летальному исходу. Не ослаб с десятилетиями и даже веками и вирус оспы. И примеров, когда с течением времени инфекция не теряет свойства, много. В таком же русле идет история с коронавирусом.

Тем не менее там, где мало привитых людей, скажем, в РФ, Индии и других странах, у коронавируса есть возможности распространиться, и это способствуют его эволюции и совершенствованию.

- Сейчас ученые все настойчивее рекомендует делать трехразовую прививку. О чем это говорит?

- Все это связано с необходимостью выработки большего количества антител, которые постепенно, со временем, снижаются. Если вакцина состоит из двух компонентов, или двукратная - такая как phizer или moderna, то для ревакцинации достаточно еще одной инъекции. Совершенно не обязательно, чтобы одна прививка резко увеличивала уровень антител. Сейчас все идет к тому, что население будет прививаться каждые 6 месяцев.

- Надо ли вакцинироваться переболевшим? У них-то должны быть антитела…

- Среди ученых по этому вопросу есть разное мнение. Я убеждена, что надо измерять уровень антител и, исходя из этого, принимать решение - делать или нет вакцину. Но тут опять же проблема - по какой шкале судить об уровне защищенности. Сейчас разные коммерческие тесты на уровень антител пытаются соединить в единую шкалу. Может, тогда будет понятно, по каждому тесту, какой уровень антител будет защитным, а кому необходимо провести ревакцинацию. Считаю, что после перенесенного ковида надо проверить уровень антител и через 3 или 6 месяцев сделать прививку. У перенесших ковид может быть различный уровень антител. Люди по разному переносят болезнь, к тому же есть такие, кто переболел по два раза. Кстати, среди моих знакомых есть такие, кто заболел после вакцинации, но они очень легко перенесли инфекцию - примерно через три-четыре дня наступает выздоровление, обоняние нарушается всего на несколько часов. То есть прививка однозначно помогает.

Кроме того, еще осталась надежда на то, что научная мысль придумает какую-то универсальную вакцину, которая будет защищать надолго. Сейчас ученые стараются уловить черты коронавируса, которые не меняются, и это позволит создать сильную универсальную вакцину.

- Может ли увеличение числа агрессивных мутантов привести к обнулению всего, что сделано в борьбе с пандемией до сих пор, то есть появится такая ушлая мутация, с которой придется начинать все с начала и пандемии не будет конца и края?

- «Дельта» и «дельта плюс» не могут привести к обнулению. То, что мир столкнулся с мутировавшими вариантами коронавируса, несколько снизило напор на ковид. В Англии, например, огромная разница в тяжелых течениях ковида по сравнению с Россией. В британских городах заболеваемость растет, а уровень госпитализации нет, потому что люди болеют очень легко. Также не растет смертность от ковида. То есть это совершенно другая ситуация по сравнению с той, что была до вакцинации. В России, где вакцинировано всего около 10% населения, полная паника. Там всё растет: зараженность, госпитализация, смертность. Больницы забиты, людей некуда госпитализировать. В Израиле есть вспышка, так как еще не вакцинирована часть населения. Но в Израиле и других странах с высоким уровнем вакцинации уже не будет коллапса системы здравоохранения. Какие-то ограничения могут быть, люди болеют, но при минимальной госпитализации. Среди вакцинированных порой встречается тяжелое течение ковида, но их гораздо меньше, чем среди непривитых людей.

- Как уберечься от «дельты», если она такая заразная?

- Прежде всего странам, где мало «дельты, следует закрыть сообщение с Индией и теми странами, где этого штамма много. Посмотрите, что произошло в России. Там телеканалы показывали, как в Индии люди массово болеют и умирают от нового штамма. На различных ток-шоу шли обсуждения, показывали репортажи, но границу с Индией не закрывали. Из Дели и других индийских городов приезжала масса студентов в Россию, и тем самым создались множественные очаги распространения инфекции. В плане защиты от «дельты», думаю, что надо больше быть на открытом воздухе, надевать почаще маски в помещениях, лучше соблюдать безопасное расстояние и обязательно вакцинироваться.

- Есть очень уязвимая группа населения - это люди, живущие с ВИЧ. Надо ли им вакцинироваться?

- Для них ковид наиболее опасен. Есть такой российский журналист Russia Todаy Антон Красовский. Известно, что он ВИЧ-инфицированный и много пишет о борьбе со СПИДом. Красовский вакцинировался и меньше месяца спустя заболел ковидом. Однако болел легко, всего 3-4 дня, и быстро поправился. И это благодаря вакцинации. Поэтому всем людям, живущим с ВИЧ, если они получают лечение и у них есть иммунитет, показана вакцинация. Что касается не получающих терапию против СПИДа, то вопрос их вакцинации еще окончательно не решен.

- Есть ли окончательное мнение об эффективности вакцин, которые применяют в мире?

- Да. Наиболее эффективными считаются Pfizer-BioNTech, Mоderna и AstraZeneca. Китайские вакцины менее эффективны. Есть страны, где очень высокая вакцинация китайскими прививками. К примеру, в Бахрейне, на Сейшельских островах, в ряде южноамериканских государств ими вакцинировано до 70% населения, но все равно там происходят вспышки ковида. Китайские прививки работают, но похуже, чем западные РНК- вакцины. Дело в том, что все китайские, кроме векторной CanSino Biologics, рассчитаны на создание иммунитета от ковида, а не задействование других механизмов защиты, такого, например, как клеточный иммунный ответ. Поэтому, если после китайской вакцины нет антител, то это означает, что нет никакой защиты.

- Вы не исключается вероятность того, что потребуется 4, 5 или даже 6 инъекций вакцины? Недавно министерство здравоохранения Израиля заявило, что эффективность вакцинации против коронавируса за последние недели значительно снизилась - даже после двух прививок. Помнится, в прошлом вакцинация от бешенства была 40-кратной…

- Увеличения доз прививки связано с необходимостью выработки больше антител. Для того, чтобы антитела предохраняли от Дельты, требуется в два раза больше антител, чем для защиты от уханьского варианта. Но это не значит, что вакцина работает в два раза хуже, потому что большее количество антител способствуют включению других механизмов иммунитета.

Вообще в течении пандемии, как мне представляется, возможны два сценария - пессимистичный и оптимистичный. По первому сценарию часть людей провакцинируется, другая - переболеет, но иммунитет у них будет быстро истощаться. Поэтому трудно представить, что после того, как все население земли быстро переболеет и быстро провакцинируется, наступит золотое бесковидное время. То, что таким вот образом вирус уйдет, представляется крайне маловероятным. Мой оптимистичный прогноз: чего только в природе не бывает. В 1918 году была страшная эпидемия гриппа-«испанки». Но посвирепствовав два года, этот грипп куда-то исчез. Не было вакцины, переболела только часть людей, но факт остается фактом - «испанка» куда-то исчезла. По этому поводу существуют разные мнения. Некоторые считают, что все же переболело большинство населения мира, другие говорят, что большая масса людей не могла переболеть «испанкой». Но в природе бывают загадки. Так что можно надеяться, что как загадочно коронавирус появился, так и загадочным образом уйдет. Эта инфекция очень по-разному ведет себя. Часто люди легко ее переносят и потом не хотят вакцинироваться, потому что считают ковид не опасным. Другие болеют тяжело. Биологическая загадка - это клеточный иммунитет, который обусловлен наличием цитотоксичных клеток, которые находят и подрывают клетки, готовые производить вирусы. Это и есть Т-клеточный иммунитет. Некоторые вакцины стимулируют его, а некоторые нет. Но естественно перенесенный ковид должен стимулировать Т-клеточный иммунитет. И это очень важная часть иммунитета, так как одно дело обезвредить ковид антителами, а другое - «подорвать» все клетки, которые его производят.

Кстати, как выяснилось, в плазме некоторых людей еще до пандемии ковида были Т-клетки, которые сейчас узнают СOVİD-19. Видимо, эти Т-клетки тренировались, чтобы узнавать предыдущие варианты коронавируса, и они способны узнавать COVİD-19. Специалисты доказали, что Т-клетки могут узнавать ковид, но вопрос, а могут ли они при этом эффективно уничтожать ковид, остается открытым. Возможно, у некоторых людей есть иммунитет против ковида, который сформировался во время перенесенных предыдущих коронавирусов.