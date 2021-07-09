В США обеспокоились успехами талибов в Афганистане

Ухудшение ситуации в Афганистане, рост насилия и наступление движения "Талибан" вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

"Мы, конечно, смотрим с глубокой обеспокоенностью, как ухудшается ситуация в Афганистане, за насилием, которое находится на очень высоком уровне, а также за наступлением "Талибана" в настоящее время, - сказал он, комментируя данные о захвате талибами новых районов страны. - Мы знаем об этом, мы внимательно за этим следим и работаем с афганскими партнерами, чтобы они использовали те возможности, которые, как нам известно, у них есть. Если они хотят защитить свою страну, то для этого как раз пришло время".

На фоне вывода из Афганистана войск США и других стран НАТО движение "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов Афганистана находятся под контролем талибов, захвативших также, согласно данным местных СМИ, ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном.