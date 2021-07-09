Новак Джокович выиграл Уимблдон
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 34-летнего серба.
Джокович сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20). Серб выиграл третий турнир Большого шлема в текущем сезоне, ранее в 2021 году он стал победителем Открытых чемпионатов Австралии и Франции.