Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начнется финальный матч Евро-2020, в котором сыграют сборные Англии и Италии.

Сборные Англии и Италии заняли 1-е места в своих группах. Обе команды проводили матчи групповой стадии на родных аренах в Лондоне и Риме соответственно. Англичане обыграли Хорватию (1:0), сыграли вничью с Шотландией (0:0) и победили Чехию (1:0). Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), а также обыграла Уэльс (1:0).

В 1/8 финала итальянцы с трудом прошли Австрию (2:1, в дополнительное время), а Англия обыграла Германию (2:0). В четвертьфинале подопечные Роберто Манчини одолели Бельгию (2:1), а англичане крупно победили Украину (4:0). Наконец, в полуфинале Италия в серии пенальти превзошла Испанию (1:1, 4:2), а Англия в дополнительное время одолела Данию (2:1).

Напомним, четыре матча завершающегося сегодня чемпионата Европы состоялись в Баку. Олимпийский стадион принял три матча группы «А» и четвертьфинал Дания – Чехия.