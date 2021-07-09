Пора делать выводы во внешней политике Азербайджана. С нами снова вместе: Турция, Пакистан и Украина

Отдел информации 21:28

Поездка представителей дипломатического корпуса в город Шушу продолжает находится в центре внимания азербайджанской общественности. Особый резонанс вызвал отказ послов США, Франции и России от приглашения посетить культурную столицу Азербайджана, освобожденный от армянской оккупации в ходе Отечественной войны древний город Шуша. Тем не менее как уже сообщал haqqin.az, послы 46 государств побывали накануне в культурной столице Азербайджана. Среди них были послы Украины, Пакистана и Турции, которые поделились своими теплыми впечатлениями от этой незабываемой поездки.

"Мечта сбывается! Я посетил город Шушу, сердце Карабаха и духовную столицу азербайджанского народа! Это и первое знакомство с великим историко-культурным наследием Азербайджана, и масштабные проекты реконструкции освобожденных территорий", - написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей страничке в Твиттере. За этот твит Каневский был подвергнут жестким и необоснованным нападкам в армянских СМИ, где его обвинили чуть ли не в фашизме, назвав его "моральным уродом". От оккупантов и варваров, разрушивших наши культурные ценности, мы другого и не ожидали. Им явно поперек горла встали объективные слова украинского дипломата. О поездке в Шушу поделился и посол Пакистана в Баку Билал Хайи, который написал в Твиттере: "Счастлив быть в Шуше, жемчужине Карабаха и культурной столице Азербайджана. Шлю привет и наилучшие пожелания всем моим азербайджанским друзьям. Желаю всем вам скорейшего посещения этой прекрасной земли".

Он также опубликовал фото исторических мест города. И подписал: "Вид на Джыдыр Дузу, откуда отважные азербайджанские солдаты вошли в Шушу, чтобы застать врага врасплох. Только любовь к своей стране привела к такому смелому поступку. Поздравляем Азербайджан с возвращением Шуши". И конечно же, посол братской Турции Джахит Багчы не мог не выразить своих чувств в социальных сетях о поездке. "Я в Шуше, в самом сердце Карабаха, короне Азербайджана. Наши легкие были наполнены воздухом Кавказа. Слава Аллаху!" - написал он на своей страничке в Инстаграме.