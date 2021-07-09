Пора делать выводы во внешней политике Азербайджана. С нами снова вместе: Турция, Пакистан и Украина
Поездка представителей дипломатического корпуса в город Шушу продолжает находится в центре внимания азербайджанской общественности. Особый резонанс вызвал отказ послов США, Франции и России от приглашения посетить культурную столицу Азербайджана, освобожденный от армянской оккупации в ходе Отечественной войны древний город Шуша. Тем не менее как уже сообщал haqqin.az, послы 46 государств побывали накануне в культурной столице Азербайджана. Среди них были послы Украины, Пакистана и Турции, которые поделились своими теплыми впечатлениями от этой незабываемой поездки.
"Мечта сбывается! Я посетил город Шушу, сердце Карабаха и духовную столицу азербайджанского народа! Это и первое знакомство с великим историко-культурным наследием Азербайджана, и масштабные проекты реконструкции освобожденных территорий", - написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей страничке в Твиттере.
За этот твит Каневский был подвергнут жестким и необоснованным нападкам в армянских СМИ, где его обвинили чуть ли не в фашизме, назвав его "моральным уродом". От оккупантов и варваров, разрушивших наши культурные ценности, мы другого и не ожидали. Им явно поперек горла встали объективные слова украинского дипломата.
О поездке в Шушу поделился и посол Пакистана в Баку Билал Хайи, который написал в Твиттере: "Счастлив быть в Шуше, жемчужине Карабаха и культурной столице Азербайджана. Шлю привет и наилучшие пожелания всем моим азербайджанским друзьям. Желаю всем вам скорейшего посещения этой прекрасной земли".
Он также опубликовал фото исторических мест города. И подписал: "Вид на Джыдыр Дузу, откуда отважные азербайджанские солдаты вошли в Шушу, чтобы застать врага врасплох. Только любовь к своей стране привела к такому смелому поступку. Поздравляем Азербайджан с возвращением Шуши".
И конечно же, посол братской Турции Джахит Багчы не мог не выразить своих чувств в социальных сетях о поездке.
"Я в Шуше, в самом сердце Карабаха, короне Азербайджана. Наши легкие были наполнены воздухом Кавказа. Слава Аллаху!" - написал он на своей страничке в Инстаграме.
Пора делать выводы. Как государству, так и азербайджанской общественности. И формировать новые внешнеполитические ориентиры Азербайджана. Которые, безусловно, должны найти отражение во внешнеполитической доктрине азербайджанского государства. Как и во время войны, братские страны – Турция, Пакистан и Украина снова вместе с нами. Нам, как и будущим поколениям азербайджанцев нельзя забывать об истинно братской поддержке истинных друзей.
Одновременно, нельзя забывать и о враждебных кознях Франции и США. Как во время войны, так и после Вашингтон и Париж проявили открытую и недвусмысленную солидарность с армянской оккупационной военщиной. Вашингтон устами своего бесноватого президента-ковбоя Трампа угрожал Баку косоваризацией карабахского конфликта, а Париж в лице своего парламента признал сепаратистское образование. Что же касается России, то Кремль все еще проявляет политическую двойственность. Пытаясь не потерять Армению и удержаться за Азербайджан. Удивительно, но карабахский вопрос, после экзекуции олигархического режима Плахотнюка в Молдове, стал единственным политическим узлом, где интересы двух антагонистических держав - России и США почти совпали.
Приятно удивила поддержка, оказанная посольством Китая, вопреки традиционным узам союзничества с Арменией на сей раз руку дружбы протянула и Греция. А такие государства, как Австрия, Швейцария, Скандинавские страны, Италия, Япония и Нидерланды проявили свою приверженность принципам международного права и резолюциям Совбеза ООН.