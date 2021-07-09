США обеспокоены: новые штаммы COVID угрожают восстановлению мировой экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики, сообщает агентство "Финмаркет" со ссылкой на западные СМИ.

"Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции после встречи G20.

"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.

При этом главы министерств финансов стран-членов G20 в итоговом заявлении отметили, что новые мутации коронавируса угрожают восстановлению экономик в большинстве государств мира.

По прогнозам экспертов, мир должен выделить на восстановление экономики после пандемии COVID-19 не менее 75 млрд долларов.