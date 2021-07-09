Шахрияр Мамедъяров вновь обыграл Каспарова и занял 6-е место

Шахрияр Мамедъяров в последний день соревнований вновь обыграл 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. Напомним, вчера Шахрияр победил Каспарова за рекордные семь ходов и даже посвятил пост этой победе в своем Facebook.

«Я 28 лет занимаюсь шахматами, - написал Мамедъяров. – Всегда моим самым любимым шахматистом в истории был Каспаров. Его партии невероятны. Все эти 28 лет я ждал, чтобы сыграть с ним. И победил его всего лишь за семь ходов. Это по два хода – белыми и черными - на каждые четыре года. А вы, играя в шахматы с другом, все еще говорите, чтобы он играл быстрее? (улыбается).

Я очень люблю вас за вашу поддержку. Каспаров – гениальный шахматист. А мы – лишь часть истории».

По итогам соревнования в Загребе Шахрияр занял 6-е место, набрав 19 очков из 36 возможных. Победил француз Максим Вашье-Ляграв, на счету которого 23 очка.

Турнир в Загребе - третье соревнование в серии Grand Chess Tour. Первые два прошли в Бухаресте и Париже. Шахрияр Мамедъяров выиграл турнир по классическим шахматам в столице Румынии. Два оставшихся соревнования серии пройдут в американском Сент-Луисе.