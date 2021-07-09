В Израиле разрешили суррогатное материнство для однополых пар

Верховный суд Израиля признал незаконным действующий запрет для однополых пар становиться родителями посредством суррогатного материнства. В течение шести месяцев решением суда эти правовые ограничения должны быть устранены парламентом страны. Об этом сообщает Дойче велле.

"Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - написала судья Эстер Хают в своем решении.

"Наконец-то, равенство!" - так прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ницан Хоровиц в своем Twitter. По его словам, Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.

ЛГБТ-сообщество страны оценило это решение как прорыв. Иск был подан активистами более года назад. В Израиле невозможно заключить гомосексуальный союз, но такие браки официально признаются, если они заключены за границей.