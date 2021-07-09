Компания миллиардера Брэнсона разыграет бесплатный полет в космос

Космическая компания Virgin Galactic разыграет бесплатный билет на полет в космос на двоих. Лотерею анонсировал основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон в выступлении после возвращения из космоса. Победитель получит сразу два места на борту космоплана. Об этом пишет русская редакция Forbes.

Лотерея запущена на портале Omaze. Прием заявок закончится 1 сентября, победителя объявят около 29 сентября, говорится на сайте компании.