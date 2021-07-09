Компания миллиардера Брэнсона разыграет бесплатный полет в космос
Космическая компания Virgin Galactic разыграет бесплатный билет на полет в космос на двоих. Лотерею анонсировал основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон в выступлении после возвращения из космоса. Победитель получит сразу два места на борту космоплана. Об этом пишет русская редакция Forbes.
Лотерея запущена на портале Omaze. Прием заявок закончится 1 сентября, победителя объявят около 29 сентября, говорится на сайте компании.
Брэнсон добавил, что он лично проведет для победителя экскурсию по космопорту «Америка», который Virgin Galactic построила для запусков своих аппаратов в космос. «Если у вас когда-то была мечта, сейчас время ее исполнить», — добавил миллиардер.
Брэнсон 11 июля поднялся в космос и вернулся на землю в составе участников пилотируемого тестового полета Virgin Galactic. Корабль-носитель VMS Eve вывел космоплан VSS Unity на заданную высоту, после чего космоплан отсоединился от носителя, включил свой двигатель, достиг скорости в 3 маха и поднялся еще выше. На несколько минут экипажу разрешили отстегнуть ремни безопасности и побыть в невесомости. После этого аппарат спланировал на поверхность планеты. Весь полет продлился чуть больше часа.