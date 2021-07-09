Экс-сотрудник «Моссад» стал советником премьера Израиля
Глава правительства Израиля Нафтали Беннет назначил нового советника по национальной безопасности. Им стал Эяль Хулата, в прошлом сотрудник службы внешней разведки «Моссад», сообщают израильские СМИ.
На различных должностях за более чем 20 лет работы в «Моссад» Хулата возглавлял отдел стратегического планирования шпионского агентства, был начальником его технологического отдела. Он заменит действующего советника по национальной безопасности Меира Бен-Шаббата, доверенное лицо экс-премьера Биньямина Нетаньяху.