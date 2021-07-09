Трамп решил, будет ли участвовать в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году, однако не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.

"Я знаю ответ, но пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", - сказал Трамп в беседе с телеканалом Fox News, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет, передает РИА Новости.

Бывший хозяин Белого дома не пояснил, о каких возможных проблемах идет речь.