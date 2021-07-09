Теперь рассматриваются планы проведения чемпионатов Европы с участием уже 32 команд. Согласно этому сценарию, в первенстве приняли бы участие более половины всех сборных, заявленных в рамках УЕФА. Планы претворятся в жизнь спустя 12 лет после предыдущих изменений в правилах проведения турнира.

Чемпионат Европы по футболу спустя год после отмены всех спортивных состязаний из-за пандемии оказался весьма успешным. Этим хочет воспользоваться руководство UEFA.

Как пишет Роб Харрис из Associated Press, план увеличения участников чемпионатов Европы допустим.

В 2016 году Euro был увеличен впервые, когда в турнире участвовали 24 команды. А успех нынешнего первенства показывает, что УЕФА планирует очередные изменения. Футбольный союз рассматривает несколько вариантов увеличения числа участников турнира.

Новые правила коснутся уже следующего чемпионата Европы. Страну, которая примет предстоящий чемпионат, мы узнаем только в 2023 году.

По мнению экспертов, расширение участников до 24 команд стало переломным моментом, в то же время увеличить дополнительно число участников чемпионата означало бы, что в турнире сыграли бы 32 из 55 команд, заявленных в рамках европейской федерации, то есть более половины всех сборных команд Европы.

В этом случае выйти в плей-офф смогли бы команды не только с первого, второго, но и с третьего и даже четвертого места в группе.

Что интересно, уже в отборочных играх Евро-2020 изменения в правилах не воспринимались позитивно. А теперь выходит, что большинство команд в отборочных группах могут рассчитывать на прямой выход в плей-офф.