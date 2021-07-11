Четыре автомобиля столкнулись в Баку: есть раненый
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
АПА сообщает, что Биньямин Шабанов, водитель автомобиля Toyota, потерял управление и врезался в Hyundai, за рулем которого находился Исам Агаев. Hyundai же врезался в другой автомобиль той же марки. А Toyota столкнулась с «ВАЗ 2106», управляемым Расимом Мамедовым. В результате аварии Р.Мамедов получил травмы.
На место происшествия привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района.