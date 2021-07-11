Виктория Панфилова, спецкор 11 июля 2021, 23:28

В Ашхабаде состоялись переговоры делегации движения «Талибан» с руководством Туркменистана. В ходе встречи стороны затронули важные для них вопросы – туркменская сторона подняла проблему безопасности границ и газопровода TAPI, для талибов важна тема политической поддержки и нейтрализации потока беженцев из Афганистана в Туркменистан. Меняющуюся ситуацию в Афганистане, где под контроль движения «Талибан» перешло уже около 80 % территории страны, будут обсуждать в Душанбе на заседании ШОС, которое состоится 13-14 июля. На эти же даты и запланирован официальный визит главы МИД Китая в Таджикистан. В странах ШОС опасаются, что военные действия, несмотря на заверения лидеров «Талибан» не переносить конфликт в Центральную Азию, могут выйти за пределы Афганистана и задеть регион.

Центральная Азия превращается в большой палаточный городок Таджикистан одним из первых государств Центральной Азии столкнулся с проблемами в афганском приграничье, где под контроль движения «Талибан» переходили один за другим населенные пункты и даже целые районы. Часто военнослужащие афганской армии бросали оружие и уходили в сопредельный Таджикистан. Официальный Душанбе запросил помощи у Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и России. Президент Эмомали Рахмон приказал мобилизовать 20 тысяч резервистов. Не исключено, что таджикские власти запросили помощь и в Пекине. В Горном Бадахшане, где как раз регулярно происходят и прорывы границы, у Китая есть свои экономические интересы в рамках проекта «Один пояс, Один путь». Этот вопрос будет обсуждаться на переговорах глав МИД двух стран Сирожиддина Мухриддина и Ван И. Кроме этого, Таджикистан нуждается в оказании помощи беженцам из Афганистана, которых разместили в палаточном городке на приграничной территории Таджикистана. Об этом сообщил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. На своей странице в сети Facebook он опубликовал несколько фотографий с поездки в этот палаточный городок. Всего, по его данным, там разместилось около тысячи человек. В основном это мужчины от 18 до 40 лет. По сообщению ресурса «Азия плюс», таджикские власти до сих пор не сообщили о существовании палаточного городка. В целях безопасности скрывается и его местонахождение. Хотя ранее о беженцах из Афганистана сообщало руководство Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Но в администрации утверждали, что их всего около 400 человек и большинство из них женщины, дети и пожилые люди. В соцсетях начали собирать деньги на еду и одежду для беженцев, поскольку местной власти кормить их нечем.

Палаточный лагерь построен и в узбекском приграничье за пределами Термеза, сообщают в соцсетях местные жители. Считается, что это сделано для беженцев, которые скорее всего будут прибывать из приграничных с Афганистаном провинций. Хотя в Узбекистане не приветствуется стихийный переход государственной границы. В начале июля таких перебежчиков, а их было 52 афганских военнослужащих, узбекские власти отправили обратно. Возможно, Узбекистан откроет свои двери для беженцев, но позже. 15-16 июля в Ташкенте состоится международная конференция высокого уровня, на которую приглашены главы государств и министры иностранных дел многих стран мира и дестабилизация на границе сейчас ни к чему. А на границе Киргизии с Таджикистаном перестрелка Тревогу в связи с ситуацией в северных афганских провинциях бьют власти не только Таджикистана, но и Киргизии. «В Афганистане ситуация сложная после вывода иностранных войск, это создает для нас угрозу», – заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев, выступая на пресс-конференции. По его словам, Бишкек может столкнуться с наплывом беженцев с афганской территории. Ташиев заверил, что киргизская сторона в связи с этим готова активно взаимодействовать с партнерами по ОДКБ, в том числе с Таджикистаном. «Мы также готовы оказать в случае необходимости помощь Таджикистану, если он обратится с такой просьбой», – пояснил представитель ГКНБ.

Напомним, что отношения между странами ухудшились после двухдневной войны в конце апреля нынешнего года, когда в конфликте на киргизско-таджикской границе погибли более 60 человек с обеих сторон и пару сотен было ранено. Лед растопить не получилось и у президентов двух стран. Глава Киризии посетил с визитом Душанбе. Но договориться по границе им не удалось. И, несмотря на то, что «враг у ворот», на киргизско-таджикской границе снова случился конфликт. 9 июля на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка. По версии киргизской стороны конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. В итоге погиб 27-летний военнослужащий Киргизии Хуснидин Хожиев. По предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. По версии Таджикистана, переодетые киргизские пограничники, вооруженные автоматами, пытались угнать табун лошадей и были врасплох застигнуты таджикскими силовиками. По нынешним временам, это прямо нож в спину таджикам, которые сосредоточили все силы на охране границы с Афганистаном. Неопределенность в Туркменистане Более неопределенная ситуация в Туркменистане – сопредельный населенный пункт Тургунди пал под натиском талибов. Хотя еще неделю назад президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совбеза поручил усилить защиту туркмено-афганской границы путем частичной мобилизации и привлечения частных военных компаний. 9 июля по сообщению ряда туркменских СМИ, в Серхетабаде (Кушка), который находится в двух километрах от границы, началась переброска воинских подразделений из Каахка, Теджена и Тахтабазара, а также бронетранспортеров, артиллерии, вертолетов и медперсонала. Офицеры, служащие в Серхетабаде, отправили свои семьи к родственникам, подальше от границы, сообщил turkmen.news. Также Ашхабад усилил и границу с Ираном, куда был переброшен туркменский спецназ.

Однако МИД Туркменистана опроверг эти сообщения, назавав их «лживой информацией в погоне за дешевой сенсацией». В тоже время власти решили подстраховаться и, дабы не сеять панику, было решено провести работу с местным населением приграничных областей – Марыйской и Лебапской. Там чиновники организовывают встречи с жителями, читают им лекции на тему любви к родине. «У нас в стране нет войны, синее небо над головой, но даже если будет война, мужественный туркменский народ постоит за свою родину», – говорят на этих встречах. Местных жителей предупреждают не пользоваться VPN сервисами. МНБ ведет работу по блокировке VPN сервисов, сообщило Радио Азатлык (туркменская служба Радио «Свободы»). Тем не менее это не мешает ввести усиленный режим несения службы на границе, как это сделали Таджикистан и Узбекистан. Это нормальная реакция на угрозу со стороны Афганистана, которая вовсе не означает, что Ашхабад опасается нападения талибов. Тем более что туркменские власти имеют опыт ведения переговоров с талибами. «В Ашхабад из Тегерана 10 июля в режиме повышенной секретности прибыла делегация «Талибан» во главе с руководителем заместителя катарского офиса организации Шер Мохммадом Аббасом Станикзаем. Их разместили в одном из правительственных санаториев туркменской столицы. В ходе переговоров туркменскую сторону интересовал вопрос гарантий безопасности общей границы и инфраструктурных проектов, таких как строящийся газопровод TAPI, линии электропередач и железной дороги Афганистан-Туркменистан. Талибов – пресечение возможных потоков беженцев», - сказал haqqin.az эксперт из Туркменистана Сердар Айтаков. Несмотря на то, что власти никак не комментируют визит талибской делегации, дабы лишний раз не раздражать Кабул. Однако сами гости уже подтвердили факт переговоров в туркменской столице. Защищают границу не столько от талибов, сколько от проникновения боевиков радикальных организаций, которые действуют на территории Афганистана – это и Аль-Каида, и Исламское государство (ИГИЛ), Исламское движение Туркестана и другие радикалы. «Талибан» предлагает свой мир региону Что же касается движения «Талибан», то они, понимая, что военного решения проблемы нет, идут на переговоры с заинтересованными сторонами, рассчитывая заработать политические дивиденды. В частности в Москву приезжала делегация талибов во главе c руководителем департамента по связям с афганскими гражданами талибского представительства в Дохе муллой Шахабуддином Делаваром. По итогам переговоров талибы пообещали выполнить ряд условий для обеспечения мира и стабильности в регионе.