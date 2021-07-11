Убивший 77 человек Брейвик предложил кинодеятелям снять о нем фильм за £7 млн

Убийца из Норвегии Андерс Брейвик направил не менее 20 писем различным кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни.

Отбывающий 21 год тюрьмы за убийство 77 человек Брейвик собирается продать права на уже написанный им сценарий фильма и биографию. Он также разослал приглашения на интервью с ним в тюрьме.

По данным издания, убийца уверен, что норвежские либерализм, доступность информации могут означать, что у него есть все шансы выгодно продать права на свою историю жизни.

Андерс Брейвик отбывает свое наказание в виде заключения на срок 21 год за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Сначала преступник взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, затем в форме полицейского расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинством из 77 жертв Брейвика стали подростки от 14 лет.