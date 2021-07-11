Митингующие в Тбилиси поставили правительству ультиматум

Участники митинга в Тбилиси, организованного в связи со смертью оператора телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы после его избиения 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества, дали время правительству Грузии до 12:00 понедельника, чтобы уйти в отставку. Об этом сообщил митингующим гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"Мы дали властям время до 12:00 завтрашнего дня. Единственное приемлемое решение для нас - правительство во главе с премьером Гарибашвили должно уйти в отставку в полном составе. В отставку также должен уйти глава СГБ Лилуашвили. Если требование не будет выполнено, завтра в шесть часов мы вновь соберемся здесь", - приводит ТАСС слова Гварамия.

Ранее в грузинской столице состоялась стихийная акция протеста у здания офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Собравшиеся попытались войти внутрь офиса и встретиться с руководством "Грузинской мечты", однако полиция не дала им этого сделать, из-за чего началась потасовка.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе.