Беспорядки в Лондоне: на «Уэмбли» проникли безбилетники видео
Администрация стадиона «Уэмбли» сделала заявление по поводу беспорядков, которые происходили перед финальным матчем Евро-2020 между Англией и Италией.
«Произошло нарушение безопасности, и небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы найти и удалить этих людей. Любой на стадионе без билета будет немедленно изгнан за его пределы», - приводит объявление администрации «Уэмбли» журналист Роб Харрис в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион. Стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции не было видно на горизонте.
🚨🙄 | NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc— News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021