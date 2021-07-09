Администрация стадиона «Уэмбли» сделала заявление по поводу беспорядков, которые происходили перед финальным матчем Евро-2020 между Англией и Италией.

«Произошло нарушение безопасности, и небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы найти и удалить этих людей. Любой на стадионе без билета будет немедленно изгнан за его пределы», - приводит объявление администрации «Уэмбли» журналист Роб Харрис в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион. Стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции не было видно на горизонте.