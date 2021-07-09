Американский эксперт заявил, что Китай может ввести войска в Афганистан

На фоне вывода американских войск из Афганистана Китай ждёт возможности ввести в охваченную войной страну свои вооружённые силы. С таким утверждением выступил американский писатель и эксперт по Китаю Гордон Чан в интервью телеканалу Fox News. Об этом пишет ИноТВ.

По мнению Чана, для Китая Афганистан является важнейшей частью головоломки, так как предлагает портал, который может открыть китайским военным доступ к Аравийскому морю через Иран или Пакистан. Кроме того, Афганистан может обеспечить доступ к Ирану и Ближнему Востоку, а также путь к Индийскому океану и далее в Африку.

Тем не менее, несмотря на возможность значительных инвестиций, Чан полагает, что Пекин ждет провал. «Полагаю, у них будет больше шансов достичь своих целей в Афганистане, чем у нас. Но это не означает, что они добьются успеха. Я думаю, что им просто потребуется больше времени, чтобы потерпеть неудачу», — заявил американский эксперт.

Чан отметил, что в Афганистане китайские власти интересует не только доступ в другие районы, но и огромные природные ресурсы страны.

В интервью Fox News Чан отметил, что в конечном итоге это может принести пользу не Пекину, а Кабулу, так как у последнего появится «больше рычагов давления на китайцев, потому что, как только вы начали строить инфраструктуру, вам необходимо её защищать». Кроме того, затраты на вывоз ресурсов из Афганистана, по мнению эксперта, окажутся более высокими, чем предполагает Китай.

Тем не менее решение США вывести войска из Афганистана специалист по Китаю счел правильным.