Неспокойно и на Кубе: коммунистов призвали выйти на улицы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Об этом глава кубинского государства сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье, передает ТАСС.

"Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни", - сказал он, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки сегодня ... требуют "гуманитарной интервенции".

Диас-Канель отметил, что эти люди поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

Ранее сообщалось, что президент Кубы направился в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, где проходят массовые манифестации. Как сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья в Twitter, одно из требований - снятие экономической блокады с острова.