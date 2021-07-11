«Пороховая бочка» на постсоветском пространстве еще раз о "Большой каше"
В свете наступления «Талибана» и обострения региональной ситуации главный вопрос один – насколько можно верить представителям талибов из Катарского офиса, которые сейчас выполняют функции кочевой дипломатической группы? И здесь все достаточно неоднозначно, поскольку влияние этого офиса на командный состав талибов, ведущий бои в Афганистане, не слишком велико.
Более того, ни для кого не являются секретом непростые отношения главы катарского офиса муллы Барадара с муллой Якубом, сыном легендарного основателя "Талибана" муллы Омара. Непростые до того, что Барадару неоднократно приходилось срываться с места и вылетать к Якубу и пытаться уговорить его снизить накал боевых действий, который мешал дипломатическим усилиям офиса. И не всегда ему это удавалось, далеко не всегда.
Так что к обещаниям талибов-дипломатов нужно относиться с максимально возможной осторожностью. Право голоса в "Талибане" - у других людей, а они по чужим столицам не ездят, занятые более важными делами, в частности поставить под контроль не менее 75% афганской территории.
И когда они говорят, что границы соседних с ними центральноазиатских государств будут в безопасности – это вполне соответствует действительности, как и их обещание бороться с ИГИЛ, аль-Каидой и прочими группировками «черного интернационала», поскольку это выгодно в первую очередь им самим.
С наркобизнесом – куда сложнее. Отказаться от наркоторговли для талибов означает попросту ополовинить свой бюджет и, соответственно, вдвое сократить военные расходы, что представляется совершенно немыслимым в условиях активных боевых действий. К тому же есть обязательства по поставкам «товара» зарубежным партнерам – нравы там суровые, как может откликнуться талибам их переход на «жизнь без наркотиков» предсказать не может никто, ясно лишь, что ни к чему хорошему это не приведет.
Но главная опасность, как это обычно и бывает, подбирается совершенно с другой стороны. И почему-то именно ее стараются не замечать, тешась фантазиями «о танковых колоннах талибов, рассекающих Центральную Азию». Впрочем, и здесь наступает некое отрезвление. «Для охраны границы с Афганистаном Душанбе нужна техническая помощь, но привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимости нет», - заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Беженцы – вот главная угроза соседям Афганистана. Исход будет массовым, а у государств Центральной Азии нет сил и ресурсов для преодоления этой проблемы. Как следствие – лагеря беженцев, худшее из того, что только можно себе представить. Дорогую цену заплатили за это Ливан и Иордания, приняв палестинцев. Сирийские беженцы в других государствах – тоже бочка с порохом.
Рост численности населения этих лагерей, нищета, криминал и экстремизм – весь этот «ящик Пандоры» может взорвать Центральную Азию куда как с большей вероятностью, чем действия "Талибана". И с куда более серьезными последствиями. Культурная пропасть между афганскими узбеками и таджиками и их «родственниками» в светских Узбекистане и Таджикистане – огромна и не будет преодолена в одночасье. Именно об этом нужно думать уже сейчас.
Именно об этом и следует в первую очередь говорить с талибами, пока они еще идут в иностранных столицах нарасхват…