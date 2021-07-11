Икрам Нур, автор haqqin.az 01:31

В свете наступления «Талибана» и обострения региональной ситуации главный вопрос один – насколько можно верить представителям талибов из Катарского офиса, которые сейчас выполняют функции кочевой дипломатической группы? И здесь все достаточно неоднозначно, поскольку влияние этого офиса на командный состав талибов, ведущий бои в Афганистане, не слишком велико. Более того, ни для кого не являются секретом непростые отношения главы катарского офиса муллы Барадара с муллой Якубом, сыном легендарного основателя "Талибана" муллы Омара. Непростые до того, что Барадару неоднократно приходилось срываться с места и вылетать к Якубу и пытаться уговорить его снизить накал боевых действий, который мешал дипломатическим усилиям офиса. И не всегда ему это удавалось, далеко не всегда.

Так что к обещаниям талибов-дипломатов нужно относиться с максимально возможной осторожностью. Право голоса в "Талибане" - у других людей, а они по чужим столицам не ездят, занятые более важными делами, в частности поставить под контроль не менее 75% афганской территории. И когда они говорят, что границы соседних с ними центральноазиатских государств будут в безопасности – это вполне соответствует действительности, как и их обещание бороться с ИГИЛ, аль-Каидой и прочими группировками «черного интернационала», поскольку это выгодно в первую очередь им самим. С наркобизнесом – куда сложнее. Отказаться от наркоторговли для талибов означает попросту ополовинить свой бюджет и, соответственно, вдвое сократить военные расходы, что представляется совершенно немыслимым в условиях активных боевых действий. К тому же есть обязательства по поставкам «товара» зарубежным партнерам – нравы там суровые, как может откликнуться талибам их переход на «жизнь без наркотиков» предсказать не может никто, ясно лишь, что ни к чему хорошему это не приведет. Но главная опасность, как это обычно и бывает, подбирается совершенно с другой стороны. И почему-то именно ее стараются не замечать, тешась фантазиями «о танковых колоннах талибов, рассекающих Центральную Азию». Впрочем, и здесь наступает некое отрезвление. «Для охраны границы с Афганистаном Душанбе нужна техническая помощь, но привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимости нет», - заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.