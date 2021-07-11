Посол Китая из Шуши: «У меня очень богатые впечатления»
Между Азербайджаном и Китаем имеются дружеские отношения, сказала чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Го Мин.
Отметим, что китайский дипломат накануне в числе представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса побывала в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.
Посол заявила, что китайские компании активно участвуют в восстановительных и созидательных работах в Карабахе.
Подчеркнув, что Азербайджан - очень красивая страна, дипломат сказала, что рада находиться в Карабахе, Шуше. «Я просто поражена. За короткое время проделана такая гигантская работа. У меня очень богатые впечатления», - сказала Го Мин, слова которой приводит АзерТАдж.