Иранский политик обвинил «Моссад» в последних атаках на Иран
Бывший глава иранской парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Хешматолла Фалахатпишех обвинил израильскую службу внешней разведки «Моссад» в серии последних атак в Иране, сообщает израильское издание «Детали».
По словам иранского политика, в Исламской Республике «никто всерьез не подумал об этой проблеме».
Фалахатпишех заявил также, что Израиль - «соперник Ирана в вопросах безопасности и сфере разведки».
Издание отмечает, что в последние дни в Исламской Республике прошла серия загадочных кибератак. 10 июля обрушились государственные сайты, в том числе министерства транспорта и урбанизации. Ранее в ночь на субботу, 10 июля, хакеры взломали компьютерную систему железных дорог в Иране, что привело к нарушению движения поездов. В некоторых городах железнодорожное движение вообще встало либо произошли сильные задержки. Государственный телеканал IRIB определил случившееся как «беспрецедентный хаос на вокзалах по всей стране».