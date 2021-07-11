Российским олигархам дали совет, куда тратить деньги

Российским олигархам стоит тратить деньги не на «очередные яхты и ярмарки тщеславия», а на развитие космических технологий и знаний о космосе, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона к границам космоса. Об этом он написал в своем в Twitter.

По словам Рогозина, можно согласиться с утверждением некоторых экспертов о том, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике. «...Но тем не менее событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — цитирует РБК главу «Роскосмоса».

Полет ракетоплана Virgin Galactic длился примерно час, он приземлился в космопорту «Америка» в Нью-Мексико. В будущем компания намерена заниматься космическим туризмом.