В BioNTech готовы разработать новую вакцину за 100 дней

"Мы располагаем доказавшими свою эффективность технологиями, которые позволяют нам создать новую вакцину за 100 дней, если в этом возникнет необходимость", - сказал Шахин, напомнив, "чтобы такая вакцина была готова к применению, она должна пройти апробацию у регламентирующих инстанций и соответствующих государственных структур" передает ТАСС.

Руководство немецкой биотехнологической компании BioNTech может разработать вакцину от новых штаммов коронавируса за сто дней. Об этом заявили генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин и директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи.

У Шахина и Туречи спросили, может ли уже созданная BioNTech вакцина оставаться эффективной против новых штаммов коронавируса. "Если потребуется адаптировать эту вакцину к новым условиям, то сделать это достаточно просто на основе технологии матричной РНК", - ответила Тюречи, добавив: "Мы сотни раз это делали на экспериментальном уровне в сфере онкологических исследований. Действие заключается в том, чтобы подменить в вакцине генетический код спайкового белка изначального вируса кодом коронавируса нового штамма".

"В настоящее время мы пользуемся таким методом для работ по дельта-штамму, - продолжила исследователь. - Уже создана первая партия матричной РНК, предназначенная для того, чтобы протестировать вакцину, адаптированную к дельта-штамму".

"На такую разработку нам потребовалось всего несколько недель", - подчеркнула Тюречи. Она сообщила о планах начать клинические испытания уже в августе.

Шахин информировал, что он с коллегами проводят лабораторное тестирование сыворотки крови вакцинировавшихся людей с тем, чтобы определить, способна ли ранее созданная ими вакцина защищать и от новых штаммов коронавируса.

Прогнозируя развитие ситуации с пандемией, Шахин выразил мнение, что "вирус останется надолго": "Он продолжит мутировать, в странах мира будут периодически появляться небольшие эпидемические очаги".

"Проведенные нами клинические испытания показали, что, судя по всему, третья инъекция вакцины будет полезна, так как позволит укрепить иммунную систему, индуцируя большое количество антител, то есть создавая для человека защиту от инфекции. Однако мы еще не располагаем достаточным количеством научных данных, чтобы определить, в какой момент эту третью инъекцию необходимо будет сделать. В целом данное решение должны принять регламентирующие органы", - сказал Шахин.