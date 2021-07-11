Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 04:04

Китай получил заверения талибов в том, что они обеспечат безопасность афгано-китайской границы. К углублению сотрудничества с Пекином стремится и официальный Кабул в лице администрации Ашрафа Гани. Международные эксперты и наблюдатели вступили в негласное соревнование о том, чей прогноз о будущем Афганистана окажется наиболее драматичным. Запрещенные в России талибы шагают по «Рэдисон-Славянской» и занимают все больше контрольно-пропускных пунктов с соседями в Центральной Азии. Пекину некогда отвлекаться на это – там сейчас идет проработка проектов продления китайско-пакистанского экономического коридора через Афганистан.

Пока остальные возмущаются очередным «вероломством» американцев – «взяли, все бросили и ушли», как будто Вашингтон обязан присутствовать в Афганистане бесконечно, неся обязательства и расходы по поддержанию безопасности – китайцы тщательно просчитывают выгоды, которые открываются для них с уходом американских военных из сердца Центральной Азии. И чем дальше считают – тем больше радуются. А почему нет? Сегодня Китай – единственная в мире страна, у которой выстроены нормальные отношения что с Талибаном, что с официальным Кабулом. Связи с Пекином и участие в его экономических проектах – то немногое, что объединяет талибов и их оппонентов. Немногое, но вполне достаточное, чтобы они сели за стол переговоров. Поведение остальных международных игроков, исключая Ташкент, Исламабад и Анкару – это попытка заскочить в последний вагон поезда, который уже тронулся и набирает обороты. Такое, знаете ли, «хватай мешки – вокзал отходит». И только этот большой квартет – Китай, Пакистан, Турция, Узбекистан – не суетится. Поскольку оказался единственным, кто подошел к американской эвакуации из Афганистана хорошо подготовленным, с четко прописанным протоколом действий на период афганского безвременья. Пекин не запрещал талибов – он с ними непрестанно и методично работал, решая главную для себя задачу – нейтрализацию Исламского движения Восточного Туркестана (уйгурские экстремисты) и поддерживающего их афганского филиала аль-Каеды. Договоренности с талибами были просты: вы уничтожаете ИДВТ – мы встраиваем вас в наши экономические проекты, к реализации которых приступим после ухода американцев. Аванс в виде финансовых траншей – прилагается.

Задача тем более облегчалась поддержкой контактов Пекина и талибов со стороны Исламабада, который брал на себя задачу корректировать ход диалога и сглаживать острые углы. Итог – в ближайшей перспективе начнется строительство дороги Пешавар-Кабул, который станет логичным продолжением Китайско-пакистанского экономического коридора. Но это далеко не все, поскольку ряд концессий в Афганистане Китай приобретал, что называется, «про запас», который, как известно, карман не тянет. То есть – пробрели – но разрабатывать не стали. В 2009-2011 годах в западных СМИ по этому поводу было много шума, дескать, деньги китайцы потратили, но запустить ничего не смогли. Как выясняется сейчас, это был план Пекина – запустить эти проекты в пост-американском Афганистане. Такое вот «сидеть на берегу реки и ждать, когда по ней проплывет труп врага». Индия, конечно, в шоке. Талибы с Нью-Дели говорить не хотят, а Ашрафу Гани и другим представителям официального Кабула говорить особо не о чем. Не слишком потратившись, Пекин обеспечил себе практически монопольный доступ на афганский рынок – заработает магистраль Пешавар-Кабул, и индийские товары будут «вымываться» из афганских дуканов товарами китайскими. На любой кошелек, вкус и цвет. Опять же – принося талибам бонусы в карму, ведь любой базар в Афганистане – больше, чем базар, а тот, кто обеспечивает его процветание – тот и есть реальная власть, желанная и поддерживаемая.