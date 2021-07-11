В Баку продолжается суд над армянскими диверсантами

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова ожидается завершение судебного расследования и выступление прокурора.

Отметим, в Главном следственном управлении СГБ завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов вооруженных формирований, являющихся гражданами Республики Армения, разоруженных в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности 13 декабря 2020 года.

В ходе следствия было установлено, что группа граждан Армении незаконно приобрела оружие и боеприпасы и создала вооруженные формирования, не предусмотренные законодательством. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно перешли государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.

Как сообщалось, следствие по уголовному делу 14 членов, а затем еще 13 членов этой вооруженной группировки было завершено и после подтверждения обвинительного акта направлено на рассмотрение в суд.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении других членов незаконного вооруженного формирования, включая Микаеляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других (всего 26 обвиняемых) по статьям УК Азербайджанской Республики 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) və 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) завершено и вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, было направлено на рассмотрение в суд.