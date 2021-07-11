Российский ученый назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины

Защититься от нового коронавируса без обязательного ношения масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, сообщает РИА Новости.

"Технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов", - сказал собеседник агентства.

Ученый отметил, что единственный путь реальной борьбы с коронавирусом – скорейшая вакцинация и ношение масок везде, где есть люди, то есть судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей.

"Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились", - сказал специалист.