Встреча генеральных прокуроров европейских государств в Санкт-Петербурге Фото
Согласно сайту Совета Европы, 6-9 июля 2021 года в городе Санкт-Петербург в резиденции президента Российской Федерации (Константиновском дворце) состоялась встреча на высшем уровне генеральных прокуроров европейских государств, организованная совместно Советом Европы, Международной ассоциацией прокуроров и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, посвященная теме «Роль прокуроров в защите индивидуальных прав и публичных интересов в свете требований Европейской конвенции по правам человека».
Торжественное открытие данного мероприятия началось с обращения посредством видеоконференции президента Российской Федерации Владимира Путина, затем с вступительной речью выступили генеральный прокурор России Игорь Краснов, президент международной ассоциации прокуроров (генеральный прокурор Южной Кореи) Чхоль-Кю Хван, генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристос Якумополос, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гарагурбанлы, президент Консультативного совета европейских прокуроров Антонио Ногуэра и вице-президент Венецианской комиссии Базий-Малори.
Отрадно отметить, что благодаря успешной внешней и кадровой политике главы государства азербайджанский судья Рамин Гарагурбанлы, будучи главой Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы, выступил с вступительной речью во время торжественной церемонии открытия такого важного мероприятия наряду с президентом Российской Федерации и главами других международных организаций.
На заседании с участием генеральных прокуроров была проведена дискуссия касательно статуса и полномочий прокуратур в европейских государствах, а также уровеня применения основополагающих документов Комитета министров Совета Европы в данной сфере, в основном рекомендаций Rec (2000)19 «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» и Rec (2012)11 «О роли прокуратуры вне системы уголовного правосудия».
Делегация, возглавляемая Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым, участвовала в данном мероприятии и его выступление о нововведениях в органах прокуратуры вызвали большой интерес. Активное участие других членов азербайджанской делегации и успешные реформы, осуществляемые в системе прокуратуры, были высоко оценены участниками мероприятия.