Согласно сайту Совета Европы, 6-9 июля 2021 года в городе Санкт-Петербург в резиденции президента Российской Федерации (Константиновском дворце) состоялась встреча на высшем уровне генеральных прокуроров европейских государств, организованная совместно Советом Европы, Международной ассоциацией прокуроров и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, посвященная теме «Роль прокуроров в защите индивидуальных прав и публичных интересов в свете требований Европейской конвенции по правам человека».

Торжественное открытие данного мероприятия началось с обращения посредством видеоконференции президента Российской Федерации Владимира Путина, затем с вступительной речью выступили генеральный прокурор России Игорь Краснов, президент международной ассоциации прокуроров (генеральный прокурор Южной Кореи) Чхоль-Кю Хван, генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристос Якумополос, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гарагурбанлы, президент Консультативного совета европейских прокуроров Антонио Ногуэра и вице-президент Венецианской комиссии Базий-Малори.