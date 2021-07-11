Массовые протесты на Кубе: в Гавану введены войска

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Об этом сообщает «Лента.ру».

В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности Кубы. Одновременно на острове проходят митинги в поддержку руководства страны, пишет El Periodico.

Противники действующей власти требуют «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, сообщает РИА Новости. Информации о пострадавших в результате столкновений нет.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов в стране призвал сторонников действующей власти выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения силы против протестующих.