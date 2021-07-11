На Гаити задержали предполагаемого организатора убийства президента страны

На Гаити задержан один из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава местной полиции Леон Шарль, сообщает издание Acento.

По его словам, преступление было совершено по политическим мотивам. Правоохранительные органы заняты поиском двух других предполагаемых организаторов, контактировавших с задержанным Эммануэлем Саноном.

По данным следствия, Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США. Предполагается, что именно эта компания завербовала колумбийцев, обвиняемых в убийстве гаитянского лидера. На Гаити Санон прибыл частным самолетом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.